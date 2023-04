Michael Schumacheri perekond annab skandaalse intervjuu avaldanud ajakirja kohtusse

Ajakirja avades selgus, et seal tegelikult polnud intervjuud Michael Schumacheriga.

Asja võttis hästi kokku ajalehe Mundo Deportivo autospordiajakirjanik Fabio Marchi, kes teatas: „Mu pea plahvatab. Saksa ajakiri teatab oma kaanel, et see on Michael Schumacheri esimene intervjuu pärast 2013. aastat. Paar lehekülge, autorit pole ja tegelikult vastas tehisintellekt. Selline asi pole ju võimalik?“