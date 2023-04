Tartu linn sai Tähtvere puhkepargi olmehoone rajamiseks 500 000 euro suuruse toetuse

Tähtvere puhkeparki külastab aastas üle 100 000 inimese. Tartu linna koolid ja lasteaiad viivad sealses spordipargis läbi suusatunde ja liikumise päevi. Lisaks on spordipargis läbi aasta hulganisti linlasi, kes kasutavad sealseid radu igapäevaselt sportimiseks ja liikumiseks, teatas Tartu Sport.

Planeeritav olme-ja teenindushoone rajatakse praeguse vana katlamaja asemele. Olmehoones saavad olema avalikuks kasutamiseks mõeldud riietusruumid, hoiukapid treeningu ajal asjade paremaks hoiustamiseks, suusa-ja rattalaenutus ning garaaž tehnika hoiustamiseks. Rajatava hoone suuruseks on planeeritud 300 m2. Projekti tulemusel muutub liiklejate jaoks ümbruskond turvalisemaks.



Projekti kogumaksumus on 862 190 eurot, millest toetusena tuleb 500 000 ning Tartu linna omaosalus on 242 190 eurot ning Tartu linna projektivälise kuluna kaetakse 120 000 eurot.