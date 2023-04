PLAY-OFF'i PÄEVIK | Nelja paari tähtsamad vastaseisud. Radunici põlv vs. aeg, Kalev/Cramo noored vs. enesekindlus ja teised

Kolme võiduni toimuvates seeriates on Viimsi/Sportland, Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Tallinna Kalev/Cramo ühe õnnestumise kaugusel poolfinaalist. Vähe põnevam on seis Pärnu Sadama ja Rapla Avis Utilitase madinas, kus on seis 1 : 1. Kuid mis on neljas paaris kujunenud kõige tähtsamateks vastasseisudeks?

TalTech vs. Viimsi pick'n'roll rünnak

Valdo Lips on Viimsi muutnud vägevaks ründetangiks ja meeskonna rünnak on kuidagi väga... loogiline. Ütleks isegi, et ootamatult loogiline. Kõik saab alguse Devin Harrise või Siim-Markus Posti pallivaldamisest, millele enamasti järgneb pika mehe ehk Malik Toppini või Ronalds Zakise kate, kust hakkavad asjad hargnema. Järgmiseks sammuks on mitu varianti.

a) Mängujuht annab palli korvi alla murdnud Zakisele või Toppinile. See on TalTechi vaates kõige halvem variant, sest kaks meest on seni kaheseid tabanud 33-st 22. Üsna ulmeline protsent.

b) Mängujuht annab palli perimeetrile jäävale Zakisele või Toppinile. Seegi on TalTechile üsna halb variant, sest kaks pikka on kaugelt tabanud üheksast sooritusest viis ehk ruumi neile ei saa jätta.

c) Mängujuht murrab korvi alla. Taas halb variant, sest Post ja Harris on korvi lähedalt üsna osavad ning seni on nad 24-st võetud kahesest tabanud 12.

d) TalTech annab korvi ründava mehe pealt abi. Seegi pole kuigi ideaalne variant, sest äärtel on Karl-Johan Lips, Egert Haller või Jorgen Rikberg. Kõik kolm mainitud meest sopsasid eelnevas kahes matšis vähemalt ühe kaugviske, kokku on mehed tabanud kolmeseid 27-st 13 ehk protsent on ligi 50. Ja ega Lipsul ei saa liiga lähedal seista, sest mehe repertuaaris on üsna õigeaegsed lõiked korvi alla.