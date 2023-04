Kaheksa kuuga kaheksa süsti. Annika Köster: kõrvalseisjad ei saa aru, miks ma ennast lõhun

Naiste korvpallil on küljes omamoodi pitser. Võrreldes meestega, on nende mäng aeglasem ja vähem jõulisem ning vähemalt Eestis ei peeta seda „päris“ korvpalliga samaväärseks. Atraktiivsust ei lisanud ka tänavune koduse meistri selgitamine, kus finaalis alistas TalTech/Nordaid Audentese Spordigümnaasiumi 58 punktiga.

„Olin rõõmus, sest tiitel on tiitel, aga tavapärast emotsiooni polnud. Nii lihtsalt pole see kunagi tulnud, alati on olnud rohkem võitlust,“ tunnistab TalTechi kapten Annika Köster, koduse liiga vaieldamatult silmapaistvaim mängija. Kaheksandat korda Eesti meistriks tulek ei saagi 30-aastast pisitütre ema enam piiritult vaimustada. Motivatsiooni ammutab ta hoopis suuremast unistusest. „Mul puudub Eesti-Läti-Leedu liiga medal. See motiveerib mind,“ lausub ta ning lisab, et karmil põhjusel on eesmärgi täitmiseks jäänud vähe aega.