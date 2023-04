Eesti hokikoondis kaotas napilt Hiinale

Eelnevas kahes kontrollmängus kohtus Eesti kahel korral Leeduga, sealjuures üks mäng võideti ja teine kaotati. Hiina vastu oli pääsukeste poolel platsil ka igapäevaselt Soome kõrgliiga meeskonnas JYP leiba teeniv kapten Robert Rooba, kes sai kirja nii värava kui väravasöödu. Litri saatsid vastase võrku ka noor talent Marek Potšinok ja Kevin Parras, söödupunkti said kirja Erik Embrich, Erik Potšinok ja Daniil Kulintsev.



Hiina koondise poolel andsid tuld kodustatud mängijad, sest lisaks Yipile said tabamuse statistikasse Luke Lockhart, Jason Fram ja Colin Joe. Eesti koondise väravas alustas Villem-Henrik Koitmaa, teise kolmandiku keskel asendas teda Conrad Mölder.



I divisjoni B-grupi turniir toimub 23.- 29. aprillini Tallinnas, Tondiraba jäähallis. Eesti koondisele pakuvad konkurentsi Jaapan, Ukraina, Hiina, Serbia ja Holland. Pääsmed on müügil Piletitasku.ee veebikeskkonnas.