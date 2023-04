KUULA | „Futboliit“: 5MIINUST tehtud segane teadustus, Bayerni suurim kaotaja ja Arsenali psühholoogiline lagunemine

Meistrite liiga sektsioonis on mõistagi luubi all selle nädala veerandfinaalide korduslahingud. Kas Chelsea esitust Reali vastu tuleks kiita või laita ning mis saab Frank Lampardi treenerikarjäärist edasi? Millest jäi tohutult säravat hooaega tegeval Napolil koduse rivaali AC Milani vastu lõpuks puudu ning kes oli Manchester City ja Müncheni Bayerni duelli suurim kaotaja? Kui suur on šanss, et Meistrite liiga võitja ei tule sel hooajal Real Madridi ja Manchester City poolfinaalist? (18:32)