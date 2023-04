Horvaatia testikatse finišis antud emotsionaalsed intervjuud. Greensmith: igatsen oma sõpra

Eranditult kõik otseülekande jooksul testisõidu esimese läbimise teinud piloodid pidasid oma intervjuudes silmas neljapäeval Horvaatia ralli testisõidul hukkunud Iirimaa kolleegi, kes sellest aastast sõitis Hyundai tiimis.

„Igatsen oma sõpra ja seda viimast aega, mis meil oli. Neid vestlusi. Üleüldiselt häid aegu. Ta oleks tahtnud, et me rallit sõidaksime,“ ütles Briti sõitja Gus Greensmith (Škoda) pisaratega võideldes.

Breeni tiimikaaslane Thierry Neuville: „Kõigil on väga kahju sellepärast, mis juhtus. Tuleb raske nädalavahetus kõigi jaoks, aga me peame tiimina ja ralliperekonnana olema tugevad ja edasi minema. Craig oleks seda kindlasti tahtnud. Peame püüdma seda nautida – see oli üks sõnum, mis Craig meile jättis. Tahame tema pärast hea tulemuse teha.“

Valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota): „Tuleb kindlasti väga raske nädalavahetus. Mul läheb praegu okeilt, aga tähtis oleks, et kõik sõidaksid Craigi pärast.“

Ott Tänak (M-Sport): „Minul endal ei lähegi nii halvasti. Tean, et see on keeruline ja raske kõigi jaoks. Sees on tühjus ja see sööb meid elusalt. Raske on.“

Esapekka Lappi (Hyundai): „Ütlesin Jannele (Janne Ferm, kaardilugeja – toim), et värisen, kui finišijoone ületasime. Kõik võtavad seda erinevalt, aga minu jaoks on see raske.“

Takamoto Katsuta (Toyota): „Muidugi olen eelmise nädala pärast väga kurb. Ta oli väga hea sõber, kuigi ma teda pikalt ei tundnud. Ta oli siiski väga sõbralik ja andis mulle palju näpunäiteid. Kuna mul on Iiri kaardilugeja, suhtlesime päris palju. Peame oleme Craigi pärast vaprad. Ta oleks seda tahtnud.“

Pierre-Louis Loubet (M-Sport): „Kindlasti tuleb väga teistsugune ralli. Kõik mõtlevad ühest ja samast asjast. See on kohutav, aga me peame oma tööd tegema. Ta oleks sedasama teinud, seega me peame seda samuti tegema.“

Oliver Solberg (Škoda): „Kindlasti tuleb väga raske nädalavahetus kõigi jaoks, eriti Hyundai meeste jaoks. Soovin neile kõike paremat! Olge tugevad ja hoidke fookust, mis on kõige tähtsam.“