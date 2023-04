4 päeva koduse MM-ini | Kristjan Kombe: miinimumeesmärk on püsimajäämine, maksimumeesmärk edasipääs

23-aastane Kombe kuulus äsjalõppenud hooaja alguses Helsingi Jokerite farmklubi Kiekko-Vantaa, kuid siirdus kohe laenule teise Mestise meeskonda Joensuu Kiekko-Pojat. Põhiturniiril osales Kombe 46 mängus, viskas 9 väravat ja andis 28 tulemuslikku söötu, aidates JoKP viiendale kohale. Sõelmängudes jõudis JoKP poolfinaali, kus kaotati Kiekko-Espoole 0:4. Kombe mängis kõigis 10 mängus ja teenis neli söödupunkti.



Saaremaalt pärit Kombe kolis viieaastasena perega Soome. „Kuna sõbrad mängisid hokit, siis tahtsin ka proovida. Sellest hetkest saati hakkas väga meeldima ja jäingi selle juurde,“ meenutab keskründaja oma teekonda meelisala juurde. „Kuna jäähoki on meeskonnatöö, siis tänu sellele olen leidnud palju sõpru.“



Soomes kulges Kombe karjäär läbi Hämeenlinna Pallokerho (HPK) akadeemia, hooaegadel 2018/2019-2020/2021 esindas ta Liigas mängivat esindusmeeskonda, kogudes 64 mänguga 2+1 punkti.



Hooajaks 2021/2022 sõlmis Kombe lepingu Helsingi Jokeritega ning osales kolmes KHL-i mängus, visates ka ühe värava. Põhilise mänguaja kogus ta Kiekko-Vantaas, kus 44 mänguga kogunesid kontole 8+22 punkti.



Pikemas perspektiivis loodab Kombe püsida tervena ja vigastusteta ning mängida nii pika karjääri kui võimalik.



Kombe lemmikmängijaks on koondisekaaslane Robert Rooba. „Kaptenina oskab ta meeskonda ühte liita ja innustada ka siis kui mäng ei õnnestu alati kõige paremini,“ leiab Kombe. NHL-is on tema lemmikuks Pittsburgh Penguins kuna seal on head mängijad.



Vabal ajal meeldib Kombele PlayStationiga mängida, sportida ja sõprade seltsi nautida. Meeleldi kuulab ta Nublut, jälgib jalgpalli, korvpalli ja dartsi ning naudib komöödiafilme Kevin Hartiga peaosas. „Kahjuks ei ole ma jõudnud veel palju reisida, aga lemmikkoht on Eesti!“



Kombe usub ja loodab, et kodune MM-turniir aitab tublisti kaasa Eesti hoki arengule. „Loodetavasti mängime lähitulevikus MM-il juba kõige paremate meeskondadega,“ sõnas ta.