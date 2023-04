DELFI VIDEO | Kalju vastu 0 : 2 kaotusseisust välja tulnud Flora peatreener Henn: olime uimased ja väsinud

Kalju läks puhkama 2 : 0 eduseisus, sest 27. minutil sahistas võrku Aleksandr Volkov aja avapoolaja lisaminutil German Šlein. „Ei ütleks, et Kalju üllatas. Mulle tundub, et me arvasime, et oleme väsinud. Olime terve meeskonnaga uimased. Eks oma roll on selles, et mängisime karikasarjas 120 minutit ja oleme saanud väga vähe roteerida. Mingi roll oli väsimusel, aga samas Kaljul väga palju võimalusi ei tekkinud,“ pani Flora juhendaja Jürgen Henn avapoolajal kaotusseisu jäämise uimasuse arvele.

Teisel poolajal pääses aga valitsev meister mängu tagasi, sest täistunnil lõi Flora esimese Märten Kuusk. Kui kohtunikue antud kolm lisaminutit olid tiksunud täis ja ülegi, siis päästis rohevalgetele viigi Sten Reinkorti tabamus.

„See, mida me muutsime, toimis väljakul hästi. Kõige tähtsam oli see, et mängijad uskusid lõpuni, et sellest seisust võib välja tulla. Peale esimese löömist oli piisavalt aega teise ja kolmanda löömiseks. Lõime päris palju võimalusi. Näitasime teisel poolajal jalgpalli, milleks me oleme võimelised,“ lisas Flora peatreener.

Floral on sarnasel FCI Levadiaga tabelis 17 punkti, millega nad jagavad esikohta. Sealjuures kaks liiga liidrit lähevad vastamisi sel pühapäeval kell 14.30. Kaljul on sarnaselt Tallinna Kaleviga koos 13 silma, millega nad jagavad omakorda kolmandat positsiooni.

