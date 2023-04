Seljavõit! Eksimatult visanud Vene aitas Hapoeli meistrite liigas nelja parema sekka

Vana maailma tugevuselt kolmanda eurosarja meistrite liiga võitja selgub nelja meeskonna finaalturniiril, mille korraldamiseks on suursoosik just Jeruusalemma linn. Lisaks Hapoelile on koha sinna kindlustanud Saksamaa klubi Bonni Telekom Baskets ja Hispaania sats Unicaja. Viimane poolfinalist selgub Hispaania meeskondade Manresa ja Tenerife otsustavast mõõduvõtust.