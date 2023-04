Jalgpallihooaja komeet Kalev võttis taas võidu. Iluvärava löönud Smirnov: meil on noored, kes tulevad ja tahavad

Poolaja lõpus oli taas sündmuste keskel Uljanov, kes peale viga hakkas tõuklema Purjega ja mõlemad mehed sai kollase kaardi. See jäi ka esimese poolaja viimaseks tähelepanuväärseks sündmuseks. Mõttepausi järel tegi Tammeka kaks vahetust, kuid esialgu see sündmuste käiku murrangut ei toonud. Suurepärased võimalused kukkusid hoopis Kalevile, kui Smirnovi pommile sukeldusid ette kaitsjad ning mõne minuti pärast saatis heas kohas palli saanud Purje selle napilt väravaraamidest mööda.

Õhtu sangariks tõusis Kiivit

„Võitsin keskel palli, leidsin kohe paremalt äärelt Jürisoo üles. Tema trump on teravad palli kasti ja kuidagi puterdades läks see õnneks läks sisse,“ lausus Smirnov, kes selgitas ka meeskonna edukat hooaja algust. „Meeskonnas on väga palju noori, kes tulevad ja tahavad! Asi on meie tahtes.“