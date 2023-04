Kas karm karistus on õigustatud või mitte, on maitse asi. Tavaliselt hästi informeeritud ookeanitagune meedia eeldas, et Greeni ootab intsidendi eest rahatrahv, mängukeeldu peeti ebatõenäoliseks. Aga ometi see juhtus. NBA sõnul olid osaliselt karistuse põhjuseks Greeni varasemad ebasportlikud teod.