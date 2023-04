Ka rikkad nutavad. Rahahätta jäänud Norra suusakoondist tabavad kärped

Võrreldes muu maailma koondistega on Norra olnud suurepärases seisus ja viimastel aastatel on nende murdmaasuusatamise tiimi eelarve ületanud kolme miljoni piiri. Kuid viimastel kuudel on lennupiletite ja hotellide hinnad läinud lakke, Norra krooni kurss on võrreldes euroga langustrendil ning koondise toetamisest loobus suursponsor Norengrose. Selle kõige tulemusena võtavad norralased ette selged kärped.