OTSEBLOGI | Haaland lõi Bayerni kirstu viimase naela, Inter on ühe jalaga poolfinaalis

Koduses kohtumises alistas Manchester City 3 : 0 Müncheni Bayerni. Avapoolaja keskel viis meeskonna juhtima Rodri, puhkepausi järel sahistasid võrku Bernardo Silva ja Erling Haaland. Bayerni peatreener Thomas Tuchel tõdes, et nad pole püssi põõsasse visanud.

„Usume endasse ja usume, et suudame selle mängu võita. Kui suudame mõlemad poolajad võita, võib kõike juhtuda, ja me teame seda. Peame tõmbama publiku käima ja tegema esmaklassilise esitluse. Kui oleme kahevõitlustes targad, siis suudame teha erilisi asju. Kõik algab sealt,“ sedastas hiljuti Baierimaa tiimi etteotsa pääsenu.

Kuigi Bayern on Saksamaa kõrgliigas liider, siis kõigis sarjades on nad viimasest kuuest mängust võitnud vaid kaks. Palju vägevamas hoos on viimased kuus matši võitnud Man City, kes veel unistab Inglismaa kõrgliigas esikohale tõusmisest.

City treener Pep Guardiola meelest ei tohi mängijad mõelda, et kõik on tehtud. „Keskendume neile teemadele, mis aitavad meil hoida mängu kontrolli all. Meie vastas on maailma üks suurim meeskond. Platsil on 11 meest 11 mehe vastu ning peame selleski konkreetses mängus olema vastasest paremad. Oleks viga keskenduda minevikule,“ leidis ta.

Teises paaris lähevad vastamisi Milano Inter ja Lissaboni Benfica, Portugalis toimunud mängus said Itaalia satsi poolel värava kirja Nicolo Barella ja Romelu Lukaku. Teisalt pole Interi vorm sugugi hea, sest Serie A-s on nad viis järjestikust kohtumist võiduta.

„Meile tuleb vastu silmapaistev meeskond, kes pole sarnaselt meile koduliigas viimasel ajal saanud teenitud tulemusi,“ pööras Simone Inzaghi tähelepanu tõigale, et ka Benfica hoog pole kuigi hea. „Teame Benfica tugevaid külgi. Meil on kaheväravaline turvavõrk, kuid meil saab olema raske. Kui ise olin ründaja, siis olin mures, kui ma ei saanud võimalus. Minu poistel on olnud võimalusi, aga nad peavad jääma rahulikuks ja ootama õiget hetke.“