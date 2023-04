BLOGI | Haaland kustutas Bayerni edasipääsulootuse, Milanos nähti kuut väravat

Kolm on kohtu seadus

Bayerni eurohooaeg sai läbi ja nemad saavad veel jahtida Saksamaa kõrgliiga esikohta, kus neil on Dortmundi Borussia ees napp kahepunktiline edu. Cityl on võimalik teha kuldne duubel. Lisaks meistrite liiga poolfinaali pääsemisele on nad koduses Inglismaa liigas esikohakonkurentsis. Liider Londoni Arsenal on neist nelja punkti kaugusel, kui Cityl on üks mäng vähem peetud.