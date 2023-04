VIDEO | Treeningpäev kergitas katet uuelt rallikrossihooajalt. „Sügisesed tegemised on asja ette läinud“

Möödunud aastal autoralli Eesti meistrivõistlustel absoluutarvestuses ja klassis EMV2 Eesti meistrivõistlustel hõbeda võitnud Priit Koik oli rajal krosskardiga. „Plaan on proovida rallist erinevat ala,“ rääkis 12 aastat rallidel võistelnud Koik. „Nii et miks mitte rallikross ja seda just krosskartide arvestuses. Need tunduvad ägedad ja särtsakad. Ma ei ole kunagi ühisstardist alal võistelnud, eks seegi ole uus ja huvitav, aga kindlasti ka keeruline.“