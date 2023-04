Vehklemisliidu uueks presidendiks saanud Peeter Järvelaid: epeenaiskonnal tuleb olümpiavõitu kaitsta

„Tahan tänada meie senist presidenti Ants Veetõusmet suure töö eest, mis ta tegi Eesti vehklemise heaks. Eesti vehklemine on väga heal tasemel, aga lähenev olümpiatsükkel tuleb väga pingeline. Meie epeenaiskond on olümpiavõitja ja nüüd tuleb seda kõrget tiitlit kaitsta,“ ütles Eesti Vehklemisliidu uus president.

Peeter Järvelaid on tuntud Eesti jurist ja õigusteadlane ning endine Sisekaitseakadeemia rektor. Järvelaid on kuulunud Sõudeliidu juhatusse ning Vehklemisliidu juhatuses on ta mõningaste pausidega olnud alates 2004 aastast. Aastatel 2004-2009 oli ta Vehklemisliidu asepresident.