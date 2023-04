Peatreeneri ametisse asunud Andres Oper: arvestades edasisi plaane, tundus targem pakkumine vastu võtta

Oper tunnistas Delfi Spordile, et muudatuse põhjus oli soov end peatreenerina proovile panna. „Mulle anti selline võimalus ning arvasin, et see on targem vastu võtta. Tean, kuhu suunas tahan tulevikus liikuda, ja seetõttu oli see loogiline valik,“ selgitas Oper. „Tean, mis peatreeneri rolliga kaasneb, kuid tahan selle väljakutse vastu võtta.“