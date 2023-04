KOMMENTAAR | Kuidas kuldkalakesele Jefimovale rätsepaülikonda õmmelda?

Mitu head aastat tagasi, kui tippspordiüksus Team Estonia loodi, oli siht selge: võimalikult kiiresti tuleb jõuda nii-öelda rätsepaülikondadeni ehk hakata igat medalipotentsiaaliga sportlast toetama vajaduse järgi, selle asemel et eraldada talle kindel ettevalmistustoetus, millest ei pruugi ideaalseks ettevalmistuseks piisata. Medali saamise võivad otsustada kuus mõnisada eurot, mis jäävad vajaka sellest, et sportlane saaks näiteks hädavajalikul hetkel massaaži. Need tippspordi mõistes puudujäävad pennid võivad kustutada kuldse unistuse.

Ujuja Eneli Jefimova täitis esimese Eesti sportlasena Pariisi olümpiamängude normi. Treener Henry Heina sõnul aitas tulemusele kaasa see, et esimest korda oli Jefimoval võimalik väljaspool tiitlivõistlust kaasa võtta füsioterapeut-masseerija, kes hoolitses ta lihaste eest ja töötles keha korda. Tõesti, Stockholmis oli Jefimoval kolme päeva jooksul kuus starti, kusjuures olümpianormi ületas ta just viimase võistluspäeva õhtuses finaalis... Masseerijata olnuks see võimatu missioon.