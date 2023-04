Jalgpalli Meistrite liigas on kaks esimest poolfinalisti selged. Koha nelja parema seas on taganud tiitlikaitsja Madridi Real. Kui Real on 14 trofeega läbi aegade kõige edukam klubi Meistrite liigas, siis selles tabelis hoiab seitsme tiitliga teist kohta AC Milan. Pikalt raskustes olnud Itaalia suurklubi on aga tipus tagasi. Esmakordselt pärast hooaega 2006/07 murti poolfinaali.