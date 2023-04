TÄNA DELFI TV-s | Kas avamängus hambaid näidanud Kalev/Audentes suudab Kalev/Cramo vastu seeria viigistada?

Kalev/Audentese peatreener Rauno Pehka andis mõista, et pühapäevases mängus jäi võit eelkõige lauavõitluse taha: „Kalev/Cramo on kahtlemata keeruline vastane. Nas on komplekteeritud kõigil positsioonidel klassiga mängijatest, kes saanud eduka karastuse eurosarjas. Oma tempos mängides suutsime seeria esimeses kohtumises kaua mängus püsida. Parema tulemuse saavutamist takistas selles mängus suur allajäämine lauavõitluses suur. Meie jaoks on oluline valida tempo, mis on vastasele ebamugav ja säilitada külma närvi füüsilise surve tingimustes,“ selgitas Pehka.