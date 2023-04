Kalju ja Flora mängu eel tekkis vaidlus fännisektorite üle, sekkus ka jalgpalliliit

„Sportland Arenal on välja kujunenud tava, kus on fännisektorid. See ei sõltu asjaolust, kelle kodumäng on. FC Flora fännisektor on Sportland Arena tribüüni selles otsas, mis paikneb muruväljakutele lähemal. Samamoodi on A. Le Coq Arenal: fännisektorid nii Kalju, Levadia kui Flora fännide jaoks on ajalooliselt välja kujunenud. See kõik on jalgpallikultuuri tavapärane osa, mida tuleb austada ja mille järgi tegutseda. Kõigil Kalju - Flora seni Sportland Arenal peetud mängudel (sh kõigil Kalju kodumängudel) on Flora fännisektor olnud tribüüni muruväljakute poolses otsas ja Kalju fännisektor teises otsas. Homse Premium liiga mängu Kalju - Flora planeerimisel, korraldamisel, turvaplaani koostamisel, pürotehnika taotlusel jms tuleb sellega arvestada,“ teatas jalgpalliliit.