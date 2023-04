NBA-s 1990. aastatel tänu eelkõige ennastsalgavale kaitsemängule kuulsaks saanud Payton on üks tuntumaid korvpallureid, kes Eestit väisanud. Ameeriklastest trumpab tema pärandi üle ainult Julius Erving, viimase kümnendi staaridest eristub Kreeka koondislane Giánnis Antetokoúnmpo.

54-aastane Payton on üks NBA saadikuid, kes aeg-ajalt mööda maailma tuuritab. „NBA on minu välja valinud, aga mina valin linnu, kuhu minna. Tallinnasse tulin muu hulgas seetõttu, et ma pole siin varem käinud. Ma poleks siin, kui ma ei tahaks olla,“ ütles ta.