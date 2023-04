FOTOD | NBA legend Gary Payton ja võidukarikas jõudsid esmakordselt Eestisse. Noblessneri valukojas toimus meelelahutuslik üritus

Praegu 54-aastane Gary Payton mängis NBA-s aastatel 1990–2007 ning enamuse oma karjäärist veetis Seattle Supersonicsi meeskonnas, kellega jõudis 1996. aastal liiga finaali, mängides Michael Jordani ja Chicago Bullsi vastu. Samal aastal valiti Payton NBA parimaks kaitsemängijaks ja oma agressiivse mängustiili tõttu anti talle hüüdnimi „The Glove“ (eesti keeles „kinnas“).

Tuntud tagamängija Gary Payton ütles NBA ja liiga ametliku spordipanuste partneri OlyBeti ühisel pressikonverentsil, et tal on eriline rõõm olla esimest korda Eestis. „NBA esindajana saan valida, mis riikidesse reisin ning olen tänulik, et mu töö on toonud mu nii imelisse riiki nagu Eesti, kus saan esmakordselt kohtuda kohalike korvpallifännidega ning tuua NBA neile veelgi lähemale,“ kommenteeris Payton.

Olympic Entertainment Groupi ja OlyBeti tegevjuhi Corey Plummeri sõnul on tal au Gary Paytoniga kohtuda. „Gary on kahtlemata maailma üks suurimaid spordilegende. Karjääri jooksul saavutas ta kõik, mis liigas võimalik ning lisaks tõi oma riigile kulla. Meil on hea meel, et tänu koostööle NBA-ga oli OlyBetil võimalik tuua tema ja Larry O’Brieni karikas esmakordselt Eestisse. OlyBet soovib alati tuua kohalike spordifännideni ainulaadsed elamused, näiteks kohtumised maailmakuulsate sportlastega,“ lisas Plummer.

Gary Payton on mänginud NBA Tähtede mängus üheksa korda ning 2006. aastal võitis koos Miami Heat meeskonnaga ka meistritiitli. 1996. ja 2000. aastal USA koondisega olümpiakulla võitnud Paytoni karjääri keskmised näitajad NBA-s olid 16,3 punkti, 6,7 korvisöötu ja 1,8 vaheltlõiget.

NBA võidukarikas, mida kutsutakse ka Larry O’Brieni trofeeks, on maailma üks kalleimaid spordiauhindu. Hõbedast valmistatud karikas maksab ligi 13 500 eurot, on 61 sentimeetrit kõrge, ligi 7 kilogrammi raske ning kaetud 24-karaadise kullaga. Juba alates 1977. aastast toodab igal aastal uue karika uue NBA meistri jaoks tuntud USA juveelifirma Tiffany & Co.