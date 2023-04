Maiko Tamm võistleb RallyX sarjas uue autoga

„Kui autot esimest korda proovisin, siis pärast käed värisesid,“ kirjeldas Tamm esimest proovi rohkem kui 700-hobujõulise nelikveolise Ford Fiestaga. „Tiimipealik Ivo Traubergs ütles, et selle autoga on märksa lihtsam sõita kui mu varasema auto Mitsubishi Lancer Evoga. Tõepoolest, Fiesta on stabiilne, aga samas kiire reaktsiooniga.“

Käesoleval aastal on Supercari sõitjad jagatud kahte kategooriasse: Pro klassis võistlejad on juba saavutanud edu maailma tippsarjades, Pro Am (sellesse kuulub ka Maiko Tamm) võistlejad on väiksema kogemusega. Eelsõitudes ja poolfinaalides võistlevad mõlema kategooria sõitjad koos, kuid finaal peetakse eraldi.