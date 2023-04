Venemaa tippsportlane kukkus kaheksanda korruse aknast alla ja suri

Venemaa meediaväljaannete sõnul peavad uurijad hetkel traagilist intsidenti õnnetusjuhtumiks, kuid ei välista ka enesetappu. Küsitletud allikate sõnul ei kahtlustata, et tegemist võis olla kuriteoga, sest Divak oli juhtunu hetkel üksinda kodus ja tema korteri uks oli lukus.

„Kell üksteist saatis ta sõbrale pilte sellest, kuidas ta endale uue kassi ostis, ja kell kaks päeval on ta surnud. See on meie kõigi jaoks tõeline katastroof,“ lisas peatreener.