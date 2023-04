Aegade suurim poksiõhtu? Promootorid soovivad Fury, Joshua, Ussõki ja Wilderi tuua ühel õhtul ringi

Kui varem antud teemal sahistati, siis nüüd ütles Hearn, et teema on tõepoolest laual. Suursündmus toimuks Saudi Araabias. „Seda ei saa eitada, et teatud inimesed sooviksid samal õhtul võõrustada Tyson Fury ja Oleksansdr Ussõki ning ühtlasi ka Anthony Joshua ja Deontay Wilderi omavahelist matši. Selle korraldamine oleks väga kallis, kuid see oleks meie eelistatud valik ja jutuajamised on pooleli. Me sooviksime megavõitlusõhtu korraldada detsembris,“ rääkis ta.