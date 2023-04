„Sellisele turniirile läheb Eesti alati võitma. Kuid võtame mäng mängule ja vaatame, mis saab. Selge on aga see, et koondisesse on juurde tulnud päris noori mehi,“ vaatas kodusele jäähoki MM-i esimese divisjoni B-grupi turniirile otsa Eesti rahvusmeeskonna mänedžer Jüri Rooba.