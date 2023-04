BLOGI | Madridi Real ja AC Milan pääsesid Meistrite liigas poolfinaali

Milan võitis koduse avamängu Ismael Bennaceri tabamusest 1 : 0, ent kuna meistrite liigas võõrsil löödud värava reeglit enam pole, siis igasugune Napoli üheväravaline võit viiks kohtumise lisaajale. Matšile lisab särtsu seegi, et ehkki Napoli on Serie A-s 75 punktiga selge liider ja Milan 53 silmaga neljas, siis kahes aprillis toimunud mängus jäid peale moepealinlased. Lisaks meistrite liiga võidule võttis Milan koduliigas selge 4 : 0 seljavõidu.

Napoli peatreener Luciano Spalletti tõdes, et see annab kohtumisele oma varjundi. „Selge see, et kui meeskonnad on omavahel viimaste paari nädala jooksul kaks korda kohtunud, siis peab valmistumisel minema süvitsi detailidesse,“ lausus ta. „Hooaja alguses oli meil uus kooseis ja uus nägemus jalgpallile, kuid me peame kohanema ja oleme valmis mänguolukordadeks nagu vasturünnakud, mille osas Milan on eriti ohtlik. Nad kasutavad mängu avajana oma väravavahti.“