Prostituudid ja puhkusereisid. Venelaste pahategusid kinni mätsinud laskesuusaliidu juht sai ametliku süüdistuse

25 aastat IBU juhtinud Bessebergi süüdistatakse korruptsioonis, mille tõttu ta eelist pikalt Venemaa huvisid ja aitas neil väidetavalt kinni mätsida dopingujuhtumeid. Muu hulgas üritas norralane läbi suruda seda, et 2021. aasta MM toimuks Venemaal Tjumenis, vahendab portaal Inside the Games.

Norra riiklik majanduskuritegusid uuriv organisatsioon Økokrim on juhtumit uurinud viis aastat. Nende sõnul pandi väidetavad kuriteod toime aastail 2009–2018, mille järel Besseberg ja IBU peasekretär Nicole Resch astusid kriminaaluurimise algatamise järel tagasi.

„Økokrimil on tõendeid selle kohta, et süüdistatav sai 10 aasta vältel pidevalt altkäemaksu,“ ütles Norra riigiprokurör Marianne Djupesland. „Rikkumise teeb raskemaks tõik, et ta oli toona IBU president.“