HOMME DELFI TV-s | Kas Keila suudab kodupubliku abiga Tartu Ülikooli alistada ja seeria viigistada?

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul tuleb Keilas raske mäng. „Esimesest mängust jäi kõvasti elektrit õhku. Keilas tuleb kindlasti täismaja neid toetama. Neil on publik platsile lähemal ja ajaloo esimene play-off kodumäng. On oodata, et neil on kõva toetus ja nad tahavad ka kindlasti seeria neljanda mängu Keilasse tuua. Meil on veel varu kõvasti ja loodame, et kõik mehed on valmis ja tahavad tõestada. Me ei keskendu liialt sellele, kes Keilal on mänguks terved ja kes pole. Eelmine mäng näitas, et nad on piisavalt ohtlikud ka ilma Radunicita. Iga mäng algab nullist ja peame Keilas korralikult võitlema, et selle hooaja üldseis nendega viigistada,“ ütles Narits.