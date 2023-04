Nädal piiri taga: Raadikule Soomes pronks, Belgias tuleb suur eestlaste vastasseis

Belgia meistriliigas sai selgeks, kes hakkavad mängima finaalseerias. Üks voor enne vahegrupi mängude lõppu sai selgeks, et finaalis lähevad vastamisi eestlaste tööandjad Roeselare Knack (Märt Tammearu) ja Maaseiki Greenyard (Henri Treial ja Renet Vanker). Lõppenud nädalal peeti ülemises vahegrupis kahe vooru mängud. Roeselare sai kirja kaks võitu. 3:0 oldi üle Menenist, Tammearu platsil ei käinud. Seejärel saadi 3:0 võit ka Genti üle, Tammearu panustas 14 silma (+11). Maaseik alistas esmalt 3:0 Alex Saaremaa tööandja Aalsti Lindemansi, Treial tõi Maaseikile 6 punkti (+4), Vanker seekord lisaks mängu juhtimisele skoori ei teinud ja Saaremaa panustas oma meeskonna kasuks 6 punkti (+4). Seejärel oli Maaseik tulemusega 3:1 parem Menenist, Treialilt 4 silma (+1) ja Vanker taas skoori ei teinud. Aalst pidi oma nädala teises kohtumises tunnistama Leuveni 3:0 paremust, Saaremaa tõi 6 punkti (+3). Tabelis on Roeselare üks voor enne vahegrupi lõppu 26 punktiga esimene ja Maaseik 24 punktiga teine ja keegi neist mööda minna ei saa ehk et nemad pääsevad finaali. Aalst on 7 punktiga viies.