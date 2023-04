Müürsepp Eestisse saabunud NBA karikast: minu ajal olidki kõige tähtsamad tiitlid. Nüüd on asi muutunud

Praegu 54-aastane Gary Payton mängis NBA-s aastatel 1990–2007 ning enamuse karjäärist veetis Seattle Supersonicsi meeskonnas, millega jõudis 1996. aastal liiga finaali, mängides Michael Jordani ja Chicago Bullsi vastu. Vaheltlõigete meister Payton suutis oma tegutsemisega korduvalt ka Jordani enda närvi ajada, kuid Bulls võitis seeria ikkagi 4:2. Oma meistritiitli sai Payton kätte alles aastal 2006, kui alistas Miami Heatiga finaalseerias Dallas Mavericksi 4:2.

Ainsa eestlasena on Paytoni vastu mänginud Martin Müürsepp. „No ta oli ikka maailma parimaid kaitsemängijaid, vähemalt sellel ajastul,“ meenutab Müürsepp. Hooaja 1996/1997 poole pealt Miami Heatist Dallas Mavericksi vahetatud eestlane on Paytoni vastu ise platsil käinud kokku neli korda, kõik matšid lõppesid Supersonicsi võiduga. Kui Müürsepp viskas nendes kohtumistes vastavalt 9, 0, 6 ja 9 punkti, siis Payton 23, 16, 22 ja 28.

„Ta oli tõesti väga hinnatud mängumees. A-kategooria tegija. Kaitses suutis jalgadel vastaseid hästi pressida, ta kapis on ka NBA parima kaitsemängija auhind,“ toonitab Müürsepp. Selle teenis Payton sel samal 1996. aastal, kui oli ühtlasi ka liiga edukaim vaheltlõikaja. NBA paremate kaitsemängijate sümboolsesse viisikusse valiti ta koguni üheksal korral.

Kas Payton on üldse läbi aegade parim korvpallur, kes on kunagi Eestis käinud? „Ma pole kursis,“ jääb Müürsepp vastuse võlgu. „Ma pole ise mees, kes paremaid sedasi ritta paneks. Et Jordan ja siis ülejäänud. Aga 70ndatel on Eestis käinud ka Julius Erving.“

Müürsepal oli võimalus NBA-sse naasta

Ühes Paytoniga tuleb OlyBeti ja NBA koostöös Tallinna ka korvpalliliiga karikas. NBA võidutrofee, mida kutsutakse Larry O’Brieni trofeeks, on maailma üks kallemaid spordiauhindu. Hõbedast valmistatud karikas maksab ligi 13 500 eurot, on 61 sentimeetrit kõrge, ligi 7 kilogrammi raske ning kaetud 24-karaadise kullaga. Juba alates 1977. aastast toodab igal aastal uue karika uue NBA meistri jaoks tuntud USA juveelifirma Tiffany & Co.