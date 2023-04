ML-i PÄEVIK | Tüli ultratega pani Napoli hooaja tippsündmuse eel raskesse seisu. Jokker tagasi mängus

Euroopa tippjalgpallis on sel hooajal kõige suuremaks üllatajaks olnud Napoli. Suvel mitmest põhitegijast loobunud ning nooremad täiendused asemele toonud Napoli jaoks pidi tegemist olema vahehooajaga, kuid reaalsuses ollakse lähedal klubi ajaloo kolmandale Scudettole. Lisaks on nad esmakordselt jõutud Meistrite liiga veerandfinaali. Suure rõõmupeo asemel on ajad Napolis aga ärevad.