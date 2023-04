Latvala: Horvaatia ralliks valmistudes on meie mõtted Craig Breeni perekonnaga

„Teame, et Horvaatia ralli võib olla väga väljakutseid pakkuv võistlus. Eelmisel aastal olid olud äärmiselt keerulised ja isegi kuival ajal tuli teele palju mustust. See on olnud meie jaoks hea ralli kahel eelmisel külastusel ja koos sõitjatega anname endast parima, et see nädalavahetus oleks järjekordselt edukas,“ rääkis soomlane.