Sebastien Loeb jätab tänavuse WRC-hooaja vahele

„2013. aastal olin otsustanud, et lõpetan täiskohaga sõitmise. Ma kujutasin ette, et mu elu saab olema üsna rahulik, kuid seda, mida sa armastad, on raske lõpetada. Olen saanud proovida erinevaid ja uusi asju. Sõitsin rallikrossi ning nüüd olen üsna tõsiselt keskendunud kõrberallidele,“ sõnas Loeb kanali Europe1 kodulehel.

„Olen mõelnud, et teen ka autoralli MM-sarjas mingi programmi kaasa, aga võimalusi pole olnud. Seetõttu olen keskendunud kõrberallidele. Hetkel tundub, et MM-rallisid ei tule,“ kinnitas Loeb.

Ta jätkas: „Eelmisel aastal sõitsin paaril võistlusel ja need läksid hästi. Võitsin Monte Carlos ja juhtisin iga võistlust, isegi kui need ei lõppenud nii hästi. See motiveeris mind ja seetõttu oleksin tahtnud sel aastal sõita. Ma ei ütle, et midagi ei võiks veel tulla, aga praegu pole minu jaoks MM-rallid enam päevakorras.“