Rallikrossi sarja naasev Sebastien Loeb jätab tänavuse WRC-hooaja vahele

49-aastane prantslane lõpetas WRC-s täiskohaga sõitmise juba üksteist aastat tagasi, kuid on pärast seda tihti pooliku hooaja kaasa teinud.

„2013. aastal olin otsustanud, et lõpetan täiskohaga sõitmise. Ma kujutasin ette, et mu elu saab olema üsna rahulik, kuid seda, mida sa armastad, on raske lõpetada. Olen saanud proovida erinevaid ja uusi asju,“ sõnas Loeb kanali Europe1 kodulehel.

Prantslane keskendub tänavu kõrberallide sarjale ning teeb ühtlasi täiskohaga kaasa ka rallikrossi WRX-sarjas. Tema sõiduvahendiks on Lancia Delta Evo-e RX ning meeskonnaks Special ONE Racing.

Viimati sõitis Loeb rallikrossi MM-sarjas Peugeot'ga aastatel 2016-18. Prantslane saavutas siis kaks võitu.

„See väljakutse motiveerib mind väga. Rallikoss on ideaalne spordiala, sest võistlused on lühikesed ja autodel on vaja palju jõudu. Nende autodega on suurepärane sõita,“ kommenteeris Loeb. WRX-sarja hooaeg algab juunis Montalegres (Portugal).

Prantslane lisas, et WRC jaoks tal ilmselt aega ei jätku.

„Olen mõelnud, et teen ka autoralli MM-sarjas mingi programmi kaasa, aga võimalusi pole olnud. Hetkel tundub, et MM-rallisid ei tule,“ kinnitas Loeb.

Ta jätkas: „Eelmisel aastal sõitsin paaril võistlusel ja need läksid hästi. Võitsin Monte Carlos ja juhtisin iga võistlust, isegi kui need nii hästi ei lõppenud. See motiveeris mind ja seetõttu oleksin tahtnud sel aastal sõita. Ma ei ütle, et midagi ei võiks veel tulla, aga praegu pole minu jaoks MM-rallid enam päevakorras.“

Loeb esindas mullu M-Sporti, kuid selleks hooajaks palkas meeskond Ott Tänaku ja poole kohaga sõitjaid enam palgale ei võtnud.