Uue rallifilmi „Kurvilise tee legendid“ suurejooneline esilinastus toimub T1 keskuses

„Meie käest on väga palju kordi küsitud, et kas kuidagi esilinastusele ka saab, tahaks kunagiste rallilegendidega kohtuda. Otsustasime publiku soovile vastu tulla,“ ütles filmi produtsent Eero Nõgene.

Terve kino Cinamon T1-s on sel õhtul ainult „Kurvilise tee legendide“ päralt. Kl 18 algab kinoalal kohtumine 80ndate tippsõitjate ja kaardilugejatega, kellega vestleb Kalev Kruus. Kõigil esilinastuse pileti ostnutel on võimalus legendidega koos fotoseina ääres pildistada ja neilt autogramme küsida. Teiste hulgas on kohal filmi peategelased Hardi Mets, Vallo Soots ja Ilmar Rissar. Kinoalal on väljas ka filmi peategelaste kunagised ralliautod, originaalkujul taastatud Lada VFTS-id ja T1 esimese korrusel ilutseb taastatud hooldusbuss Avia. Kl 19 algab film kõikides Cinamoni saalides.