VIDEO | Ärevusega maadelnud Kristin Tattar võitis USA-s teise järjestikuse tiitli

Kuigi Tattari võit oli viimase päeva eel juba sisuliselt kindel, sest jälitajad jäid seitsme viske kaugusele, siis ometi oli ta ootamatult pinges. „Ma ei tea miks, aga tundsin täna ärevust. Õnneks suutsin pingetest lahti saada ja nüüd, kui päev on läbi, tunnen ennast taas imeliselt,“ rääkis Tattar võistlusjärgses intervjuus.

„Asi polnud võidus või punktides, vaid esimeses rajas. Ma ei arvanud terve nädala, et see on kuigi keeruline, aga miskipärast hakkasin täna põdema,“ põhjendas Tattar närvitsemist.