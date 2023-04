Penaltil eksinud Arsenal mängis taas suure eduseisu maha ja ulatas tiitlivõtmed City'le

Nimelt lõi Said Benrahma 33. minutil penaltist ühe värava tagasi ning teise poolaja alguses tegi Jarrod Bowen seisuks 2:2. Kusjuures kaks minutit enne Boweni tabamust avanes Arsenalil hiilgav võimalus kaheväravaline eduseis taastada, kuid Bukayo Saka ei suutnud penaltit realiseerida.

Arsenali viik tähendab seda, et vahe lähima jälitaja Manchester City'ga suurenes küll hetkel neljale silmale, aga valitseval Premier League'i meistril on seejuures üks mäng vähem peetud. Kuna 26. aprillil lähevad liidrid veel ka omavahel vastamisi, siis on City jaoks nüüd tiitel nende enda kätes.