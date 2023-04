Murettekitavad uudised: Kontaveitil hakkas vana vigastus uuesti tunda andma

Enne Portugalis Oeirases peetud koondisemänge oli Kontaveit viimati võistlustules 8. veebruaril Abu Dhabis. Märtsi keskel ütles Kontaveit Delfile, et teda vaevab nii selja- kui ka reievigastus: „Minu vigastus täpsemalt on lülisamba nimmediskide degeneratiivsed muutused ja vasaku reie lähendajate varasema trauma tõttu üles ärritamine.“

Kuigi pärast esmaspäevast kohtumist Lõuna-Aafrika Vabariigiga avaldas Kontaveit lootust, et vigastused on seljatatud, siis Tamla sõnul hakkas vana probleem eestlannat ikkagi uuesti segama.

Ühtlasi tähendas Kreeka võit seda, et Eesti jätkab teises grupis. „Kindlasti pettumus, et Kreekale kaotasime, aga selline see sport on,“ tõdes Tamla.