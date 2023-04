Eneli Jefimovast sai esimene Eesti olümplane 2024. aasta Pariisi mängudel

Seega sai 16-aastasest Jefimovast esimene Eesti sportlane, kes on kvalifitseerunud Pariisi olümpiale.

„100 meetris vajus Enelil lõpp ära, ta ei pannud ideaalset ujumist kokku,“ tõdes Jefimova treener Henry Hein, kuid ta lisas, et Stockholmis üritatakse uuesti. Üritus kandiski vilja ja Jefimova võttis Rootsis lisaks olümpianormile ka võidu.

Jefimova kevadine ettevalmistus oli mõeldud selleks, et norm kiirelt alistada, misjärel saaks keskenduda peamisele eesmärgile - juulis Jaapanis toimuvale MM-ile.

„Vormi tipp on tänavu planeeritud MM-iks, eelnevalt toimuvale juunioride EM-ile läheb Eneli treeningute pealt,“ rääkis Hein. „Suur eesmärk on jõuda MM-il olümpiadistantsil esmakordselt finaali, et säilitada Eesti olümpiakomitee B-kategooria toetus, mis annaks paremad võimalused valmistuda Pariisi olümpiaks.“