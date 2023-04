VIDEO | Intriig laes: Tartu ja Keila leegionäride lahutamiseks läks vaja kaaslaste ja kohtunike abi

„Ma loodan, et tuleb äge mäng. Ma loodan, et Keilas tuleb meid täismaja toetama. Ma loodan, et need Tartu tüübid tulevad kohale, et saaks nagu möllu ka.“

Tartu klubi spordidirektor Janar Talts tõdes, et väikesed naginad käivad play-off'i juurde. „Ma arvan, et päris hea vastasseis on. Keilas kindlasti tuleb täismaja. Me peame sellega hakkama saama,“ rääkis ta. „Kokkuvõttes on see ju emotsioon. See käib mõnes mõttes asja juurde, seda ei saa ju ära võtta, aga loomulikult tuleb lõpuks viisakuse piiridesse jääda, rusikaid käiku ei saa lasta. Aga see käib play-off'i juurde, kõik tahavad võita.“