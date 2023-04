VIDEO | Milano Interi punktipõud Itaalias jätkub

Interil oli avapoolajal rohkelt võimalusi kohtumist juhtima minna, kuid Monza puurilukk Michele Di Gregorio tegi postide vahel suurepärast tööd ning hoidis Serie A-s debüüthooaega tegeva AC Monza elus.

Sarnane mängupilt jätkus ka teisel poolajal ning võis arvata, et varem või hiljem saab Milano võistkond oma tahtmise kätte. Läks hoopiski teisiti ning kohtumise ainsa värava eest hoolitses 78. minutil Monza, kui Luca Caldirola lõi nurgalöögi järel nahkkera värava vasakusse nurka.

Vastupidiselt Interile on Monza leeris täna suur pidu, sest hakkama on saadud millegiga, mida keegi ei oodanud. „Olen nende meeste üle uhke. Oleme teinud ajalugu, San Siro staadionil võitmine on imeline,“ ütles Monza treener Raffaele Palladino kohtumise järel.