Kalev/Cramo oli Tallinna Kalev/Audentese vastu raskustes, kuid läks veerandfinaalseeriat juhtima

FIBA Europe Cupil poolfinaalini tüürinud Kalev/Cramo jaoks on tegu esimese kohtumisega viimase kaheksa päeva jooksul. Täna saame näha, kas Eesti esiklubi on suutnud maha pesta Eesti-Läti liiga finaalturniiri ebaõnnestumise ning näidatakse sellisel tasemel mängu nagu eelnevatel kuudel tavaks on olnud.

Tallinna Kalev/Audentes tuleb kohtumisele vastu positiivse tundega, kuna viimasest neljas kohtumises on võidurõõmu tuntud koguni kolmel korral. Kalev/Cramo hammustamine nõuab ideaalset õnnestumist, kuid tänavune hooaeg on näidanud, et Kalev/Audentes on selleks ka võimeline.