Käsipalli Balti liiga finaalis kohtuvad vanad tuttavad Serviti ja Viljandi

Viljandi lülitas Läti meistri konkurentsist

„Ega selles mõttes, et sellise halva mänguga võita on parem kui hea mänguga kaotada. Eks see meie eesmärk oli siit edasi minna homsesse finaali, sellega me saime päeva lõpuks hakkama. Tagantjärgi seal saab lahata igasuguseid asju, et mis juhtus ja kus, aga peamine on see, et me oleme homme finaalis,“ sõnas Viljandi HC peatreener Marko Koks. „Rasmus [Ots – toim] aitas meid päris palju seal väravas ja sellistel otsustavatel hetkedel – terve mängu tegelikult – Hendrik [Koks – toim] seal rünnaku poole peal vedas meid. Meeskondlikku kaitset tegelikult kiidaks, et kui üldse mitte kedagi esile tuua. 22 väravat terve mängu peale on väga-väga hea tulemus.“