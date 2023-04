VIDEO | Armeenlane pani tõstmise EM-il Aserbaidžaani lipu põlema: tahtsin, et see ei lehviks meie pealinnas

„Mõistame Aserbaidžaani lipu põletamise EM-i avatseremoonial hukka. On murettekitav, et korraldajad ei võtnud sellise vihakuriteo vastu mingeid turvameetmeid kasutusele. Süüdlased peavad vastava karistuse saama!“ kirjutas Aserbaidžaani välisministeeriumi kõneisik Aykhan Hajizada Twitteris.

„Minu ainus eesmärk oli teha kindlaks, et Aserbaidžaani lipp ei lehviks Armeenia pealinnas Jerevanis,“ selgitas Nikoljan sotsiaalmeedias oma motiivi. „Kui leidub neid, kes arvavad, et ma poleks pidanud seda tegema, siis las nad riputavad oma kodudesse Aserbaidžaani lipu.“

Aserbaidžaani delegatsioon otsustas aga vahejuhtumi järel Armeeniast lahkuda. „Meil on kahju, et Armeenia delegatsioon pidi võistluselt lahkuma, kuid me austame nende otsust. Me võtsime nende abistamiseks kasutusele kõik turvameetmed, kuni nad Armeeniast lahkusid,“ teatas rahvusvaheline tõstmisliit.