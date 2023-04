F1 loodab Brad Pitti abiga uutesse kõrgustesse tõusta: teeme kõigi aegade parima võidusõidufilmi!

Liberty Media soetas 2017. aastal F1 sarja õigused ning ameeriklased on pärast seda kõvasti vaeva näinud, et fänne juurde meelitada.

Seni on olnud Liberty Media silmapaistvaimaks projektiks Netflixis ilmunud sari „Formula 1: Drive to Survive“, mis on alates 2018. aasta F1 hooajast võistlust kajastanud.

Kuigi sari on spordiala populaarsust tublisti tõstnud, siis Liberty Media tegevjuhi Greg Maffei sõnul ei saa loorberitele puhkama jääda ning seetõttu on F1-st valmimas ka suurejooneline mängufilm, mille võtetega tehakse algust juba juulikuus toimuval Silverstone'i GP-l.

Film räägib sellest, kuidas endine vormeliäss, keda kehastab Brad Pitt, teeb ootamatu tagasituleku ja hakkab ühtlasi noore tiimikaaslase mentoriks. Filmi režissööriks on Joseph Kosinski, kelle käe all valmis näiteks „Top Gun: Maverick“ ning kaasprodutsendina on ettevõtmisega seotud ka seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton.

„See film, nagu ka Vegas, on täiesti teisel tasemel. Me oleme juba näinud, mida plaanitakse teha ja kuidas nad vormelite välimust muudavad. Nad võtsid tehnoloogia Top Gunist ja see on vaimustav,“ vihjas Maffin sellele, et filmis kasutatakse tänavusest F1 hooajast pärit võidusõidukaadreid.

Ka Hamilton ei suutnud elevust tagasi hoida: „Mul on selle suhtes nii kõrged ootused. Ma tean, et teeme kõigi aegade parima võidusõidufilmi. Seda nii visuaalselt, aga ka selles mõttes, et kõigil vaatajatel kukuks süda saapasäärde.“

Kõigi eelduste kohaselt linastub mängufilm hiljemalt 2025. aasta esimeses pooles.