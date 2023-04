FIA alustas Breeni surmajuhtumi uurimist, Horvaatia rallit ärajäämine ei ohusta

Kui Horvaatia politsei alustas koheselt õnnetuse uurimist, siis nüüd on omapoolse uurimise algatanud ka FIA. Autoliidu eesmärk on vältida millegi sarnase kordumist tulevikus, kirjutab Horvaatia ajaleht Jutarnji.

„Ma ei tea täpselt kõiki õnnetuse üksikasju, kuid minu arusaamise järgi oli seekord uskumatu kombinatsioon kahetsusväärsetest teguritest. Kui seda aeda poleks olnud, oleks mehaanikud auto kiiresti korda teinud. Olen kindel, et korraldajad on teinud kõik nii, nagu peab,“ ütles Viliam Prodan, kes ise võistles 2021. aasta MM-rallil Horvaatias ja kes praegu kuulub ralli korraldusmeeskonda.

Piirkond, kus õnnetus juhtus, on Prodanile väga tuttav. „Ise sõitsin ühel testipäeval 2021. aastal teelõigul, mis kulgeb Stari Golubocevist Loborini. See lõik kirjeldab suurepäraselt ralli enda tingimusi. Mina isiklikult täisgaasiga katsetel ei sõida, aga tehasesõitjatel on kõiges kõrgem tase,“ sõnas ta.

„Tuleks läbi viia ekspertide uuring, et teha kindlaks, kas testikatse tee oli piisavalt turvatud. See selgub siis, kui ametivõimud on uurimise lõpetanud. Pole aga olemas nii head korraldust ega sellist kindlustust, et õnnetusi üldse juhtuda ei saaks. Keegi ei saa midagi sellist ette näha,“ ütles Zagrebi liiklusekspert Goran Husinec.