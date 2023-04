Venemaa tennisetähe käitumine ajas vastase marru: „Ta on üks ebaausamaid mängijaid maailmas“

„Ta [Medvedev] on üks ebaausamaid mängijaid maailmas. Mina võtan ausat mängu väga tõsiselt. Tema mitte. Ta teeb tualetipausi hetkel, kui see enam võimalik ei peaks olema,“ kurjustas Zverev.

Ta jätkas: „On olnud tuhat olukorda, kus ta märkab, et ma mängin temast paremini ja ta proovib iga kord mingeid vigureid. Olen temas kui sportlases väga pettunud. Muidugi võib öelda, et ma ei tohiks lasta end sellistel asjadel häirida. See ei tohiks minuga juhtuda ja olen ise süüdi. Siiski arvan, et ausa mängu reeglite järgimine on oluline.“